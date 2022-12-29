جميل عفيفي: مصر كان لها دور كبير في مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام إن جماعة الإخوان الإرهابية تتحالف مع التنظيمات الإرهابية في العالم كتنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة.

الجماعة تعاني من أزمات داخلية

أضاف عفيفي، خلال مداخلة عبر "زووم" مع برنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعة في 2022 عانت من أزمات داخلية انشقت بسببها إلى 3 جبهات، بسبب خلافاتهم حول الأموال ومحاولة السيطرة والقيادة، مشيرًا إلى أنه كان هناك تنظيمات إرهابية متواجدة في العالم بشكل كبير ومنها القاعدة وتنظيم داعش ولكن انحصرت بشكل كبير.

وتابع أن الضربات الاستباقية الي وجهتها العديد من دول المنطقة لمواجهة تنظيم داعش والتنظيمات المنبثقة عنه، والتي أثرت على بعض الدول العربية في العراق وسوريا واليمن، ولفترات في مصر، والتي كان لها تجربة رائدة في مجابهة التنظيمات الارهاربية واستطاعت أن تقضي على التنظيمات والبنية التحتية لها وهناك تعاون في مجال مكافحة الارهاب بين الدول العربية بعضها البعض، ودول الساحل والصحراء الذي أحيته مصر.

وأكد أن مصر كان لها دور كبير في مكافحة الارهاب وكل هذا أثر بشكل كبير على التنظيمات الإرهابية داخل دول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في الدول الأوروبية وهم العائدون من تنظيم داعش للدول التي يحملون جنسيتها وهناك تخوف من تأثيره على أمنها وسلامتها وأنهم سينظمون حملات داخل بلادهم.