الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مد موعد التقدم للالتحافق بالدفعة الرابعة من مبادرة «صنايعية مصر»

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة دكتور هاني أبو الحسن، اليوم الخميس، عن مد فترة التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".

 وجاء ذلك الإعلان عن تمديد فترة التقدم،  بناءً على توصيات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التقدم للمبادرة، وذلك حتى 15 يناير 2023، عبر الرابط الإلكتروني https://www.cdf.gov.eg/?q=node/17348

وتضمنت قرارات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، إضافة خمس حرف جديدة بالمبادرة وهي: “فانون رمضان”، “الزجاج المنفوخ”، “الأويما”، “الجريد”، و"التلي" بالإضافة إلى حرف “الخزف” ، “أشغال النحاس”، “الحلي”، “الخيامية”، "التطعيم بالصدف والقشرة"، مع مد الفترة الدراسة بالمنحة لتكون 10 أشهر، مع إتاحة التدريب بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، الأقصر.

يشار إلي أن لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة من المبادرة، تشكلت برئاسة  دكتور أشرف رضا، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومدير مجمع الفنون بجامعة حلوان، وعضوية كل من: “دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية،  دكتورة  نهله إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشئون التراث غير المادي، الفنان التشكيلي سامح إسماعيل، دكتورة هنا إبراهيم، استشاري تطوير الحرف التقليدية، نجوى مهدى، فنانة الحلي، مهندس أدهم نديم، المتخصص في الصناعات التراثية، الكاتبة سوسن مراد، رئيس تحرير مجلة البيت، الكاتب الصحفي يسرى الفخراني، والفنان هيثم هداية المشرف على مركز الحرف التقليدية بالفسطاط”.

وتقام المبادرة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وينفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية، لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور مهم من محاور التنمية المستدامة.

وكانت وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، قد وجهت تطوير آلية العمل بالمبادرة الرئاسية “صنايعية مصر”، لتعظيم الاستفادة منها، وتخريج كوادر مدربة علي الحرف التراثية والمحافظة عليها . 

صندوق التنمية الثقافية يعلن تمديد موعد التقدم لمبادرة صنايعية مصر دكتورة نيفين الكيلاني دكتور هاني أبو الحسن الحرف التقليدية

مواد متعلقة

أستاذ فلسفة: طه حسين أول من ربط بين التعليم والارتقاء الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

سرطان القولون.. مرض لعين قتل الأسطورة «بيليه»

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية

«مختبئًا بمكان سري».. ضبط المتهم بقتل مدرس في أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو