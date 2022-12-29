مد موعد التقدم للالتحافق بالدفعة الرابعة من مبادرة «صنايعية مصر»

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة دكتور هاني أبو الحسن، اليوم الخميس، عن مد فترة التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر".

وجاء ذلك الإعلان عن تمديد فترة التقدم، بناءً على توصيات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التقدم للمبادرة، وذلك حتى 15 يناير 2023، عبر الرابط الإلكتروني https://www.cdf.gov.eg/?q=node/17348

وتضمنت قرارات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، إضافة خمس حرف جديدة بالمبادرة وهي: “فانون رمضان”، “الزجاج المنفوخ”، “الأويما”، “الجريد”، و"التلي" بالإضافة إلى حرف “الخزف” ، “أشغال النحاس”، “الحلي”، “الخيامية”، "التطعيم بالصدف والقشرة"، مع مد الفترة الدراسة بالمنحة لتكون 10 أشهر، مع إتاحة التدريب بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، الأقصر.

يشار إلي أن لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة من المبادرة، تشكلت برئاسة دكتور أشرف رضا، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومدير مجمع الفنون بجامعة حلوان، وعضوية كل من: “دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، دكتورة نهله إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشئون التراث غير المادي، الفنان التشكيلي سامح إسماعيل، دكتورة هنا إبراهيم، استشاري تطوير الحرف التقليدية، نجوى مهدى، فنانة الحلي، مهندس أدهم نديم، المتخصص في الصناعات التراثية، الكاتبة سوسن مراد، رئيس تحرير مجلة البيت، الكاتب الصحفي يسرى الفخراني، والفنان هيثم هداية المشرف على مركز الحرف التقليدية بالفسطاط”.

وتقام المبادرة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وينفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية، لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور مهم من محاور التنمية المستدامة.

وكانت وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، قد وجهت تطوير آلية العمل بالمبادرة الرئاسية “صنايعية مصر”، لتعظيم الاستفادة منها، وتخريج كوادر مدربة علي الحرف التراثية والمحافظة عليها .