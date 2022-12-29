مدرب مشاهير: ما تأكله يوميًا قادر على قتلك

يقول المدرب الشخصي لعدد من المشاهير إريك ماك آدامز "إذا احتفظت بطعام جيد في ثلاجتك، فستأكل طعامًا جيدًا"، ولكن ما هو الطعام الجيد، كيف لنا أن نعرف ما نأكله يوميا صالحا لصحتنا أم لا؟

أظن الإجابة سهلة، بالطبع عن طريق البحث عبر مواقع موثوقة وأبحاث علمية، ونشر الوعي بما نعرفه من معلومات موثقة.

منذ قرون كنا نأكل طعاما أكثر صحية من الآن بالطبع قبل غلاء الأسعار في العالم كله بعد الحروب العالمية والأزمات الإقتصادية على مدار القرن الماضي ولكن ماذا لو الطعام الأكثر صحية أرخص؟



السر موجود في آسيا وإفريقيا، حيث هناك مازلت بعض الطبيعة بعيدة عن عبث التكنولوجيا وصيحات التصنيع، ببساطة العودة إلى الحبوب غير المصنعة في حالتها الطبيعية هو السر، وقد تكون الفوائد الصحية هائلة.

تم التخلي عن خطة لتطوير سلالة جديدة من الأرز الغني بالحديد قادرة على درء المرض بسرعة من قبل الدكتور Sirimal Premakumara بعد أن غامر في ريف سريلانكا - ووجد أنه موجود بالفعل، حسبما ذكر بتقرير نشر بالجارديان البريطانية.

اكتشف أن سر ضخ المزيد من التغذية في النظام الغذائي المشترك موجود بالفعل في أنواع الأرز المختلفة التي كان المزارعون في البلاد يزرعونها لقرون.

لذا بدلاً من البحث عن سلالات جديدة، أمضى المحاضر في جامعة كولومبو السنوات العشر الماضية في دراسة أنواع الأرز البني والأرجواني والأحمر واللزج التي لا تزال تزرع بكميات صغيرة من قبل المزارعين في سريلانكا، على الرغم من نسيانها تقريبًا حيث تطلب السوق أكوامًا من الأرز الأبيض الرخيص.

كان الأرز الأبيض عالي الإنتاجية أمرًا حاسمًا في مكافحة الجوع العالمي، لكن سمعته أصبحت موضع تساؤل بسبب المخاوف بشأن نقص التغذية وارتباطه بمرض السكري من النوع الثاني.

وثق “Premakumara” حتى الآن 300 نوع من الأرز بخصائص مضادة لمرض السكري ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن تطويرها للاستهلاك على نطاق أوسع، كان المزارعون هم من أنقذوا هذه الحبوب التقليدية، نحن نسميها أرزًا طبيًا لأنهم ادعوا أنها تشبه الأدوية، وأردنا فقط التحقق من هذه الادعاءات، "كما يقول بريماكومارا، الذي يركز على سريلانكا ولكنه يخشى أن فقدت آسيا ككل آلاف الأصناف من خلال تصنيع زراعة الأرز أكثر من القرن الماضي.

يعتبر الأرز عنصرًا أساسيًا في النظم الغذائية في جميع أنحاء آسيا، حيث يتم إنتاج 90٪ من الأرز في العالم ويؤكل 78 كجم للفرد سنويًا - أكثر من ضعف أي منطقة أخرى - وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. في كمبوديا ولاوس وبنغلادش، يوفر المصدر الرئيسي للكربوهيدرات والبروتين لأن القليل من الأشياء الأخرى يستهلكها الشخص العادي.

لكن الأرز الأبيض، الذي تم طحنه وصقله لإزالة الطبقات الخارجية الغنية بالمغذيات، يرتبط الآن ارتباطًا وثيقًا بمشكلة القارة المتنامية مع مرض السكري.

وتتوقع مؤسسة السكري الدولية أنه بحلول عام 2045، سيؤثر مرض السكري على حوالي 152 مليون شخص في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الهند وبنغلاديش وسريلانكا، ارتفاعًا من 35 مليونًا في عام 2000، و260 مليون شخص في منطقة غرب المحيط الهادئ، الذي يضم الصين واليابان وتايلاند، ارتفاعًا من 44 مليونًا قبل 20 عامًا.