الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابى  تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طالبت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم وفى وقت لاحق ورد له اتصال تليفوني ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبي الواقعة 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 مفاتيح مصطنعة – 3 هواتف محمولة- سيارة ملك أحد المتهمين "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" - السيارة المستولى عليها من المُبلغ)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستخدام السيارة المضبوطة في إرتكاب وقائع السرقات، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب.

واعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة وتصرفهم في المسروقات بالبيع لعملائهم "سيئ النية" (4 تجار خردة " لهم معلومات جنائية " مقيمين بمحافظة القليوبية) وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس تشكيل عصابي سرقة السيارات مدينة نصر

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