الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

خبير اقتصادي: إلغاء نظام الاعتمادات المستندية يساعد في انتعاش السوق

الدكتور عبد النبي
الدكتور عبد النبي عبد المطلب

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير الاقتصاد الدولي، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية إن إعلان البنك المركزي المصري الإلغاء الكامل لقصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة لقبول المستندات خطوة جيدة ستساهم فى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، إضافة إلى استخراج مستلزمات الانتاج والخامات وغيرها من سلع الاستهلاك الضرورية.

وأوضح خبير الاقتصاد الدولي، لـ" الدستور"  أن هذه الخطوة ستساعد على إعادة بعض الانتعاش للسوق المصري، خاصة للمصانع التى عانت نتيجة عدم توافر مستلزمات الانتاج خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى زيادة الواردات قليلا، لكن هذه أمور يمكن السيطرة عليها من خلال آليات ضبط وترشيد الواردات غير الضرورية.

وأعلن البنك المركزي مساء الخميس، الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال المركزي في تعليمات جديدة للبنوك إنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.

عبد النبى عبد المطلب خبير الاقتصاد الدولى الصناعة للبحوث الاقتصادية البنك المركزي المصري الكامل

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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