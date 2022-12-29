التشكيل الرسمى لمباراة المصرى وأسوان فى الدورى

أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أسوان، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري وأسوان بالدوري الممتاز

ويواجه المصري البورسعيدي نظيره أسوان، في تمام الخامسة مساء، على ستاد "السويس الجديد"، في ثالث أيام الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

تشكيل المصري لمواجهة أسوان بالدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي وعمرو طارق، وعماد بوبكر وعمرو السعداوي.

خط الوسط: عمرو موسى وفريد شوقي، وإلياس الجلاصي وعبدالرحيم دغموم، ومحمد جريندو.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: عصام ثروت ومحمد دبش، وزياد فرج وأسامة الجزار، وأحمد شداد ومحمد فوزي، وفرانك اتوجا ومحمد عنتر، وأنطوني اكبوتو.

ويغيب عن المصري إسلام عطية وحسن علي، وأحمد الشيخ وحسين السيد للإصابة، فضلا عن إسلام أبو سليمه للإيقاف.

تشكيل المصري لمواجهة أسوان بالدوري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة المصري وأسوان بالدوري الممتاز

تنقل مباراة المصري وأسوان عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

بينما جاء تشكيل أسوان بقيادة أيمن الرمادي كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: إسلام صلاح وأحمد كاستلو، وميدو مصطفى وعلى فتحي.

خط الوسط: رافائيل إياجوا، وأحمد خالد وأحمد بلحاج، وعماد فتحي.

خط الهجوم: ديلسون كاموني ومحمد حمدي زكي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

خالد وليد وأحمد بليه، وأحمد دحروج وعبدالعزيز موسي، ومحمود صلاح وجدو، إسلام جمال والحسيني سمير، وماليك إيفونا.

تشكيل أسوان لمواجهة المصري بالدوري الممتاز

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه أحمد الفار حكم مساعد أول، وهشام عبدالمطلب حكم مساعد ثان، ومعهم محمود ناصف حكمًا رابعًا ومحمد نهاد حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة المصري وأسوان بالدوري الممتاز

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة، جمعها من انتصارين وخمسة تعادلات وهزيمتين.

أما زهرة الجنوب فيأتي في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات و6 هزائم حيث لم يتعادل أسوان في أي مباراة حتى الآن.