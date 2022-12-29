«القوى العاملة» تتلقى 14.6 ألف شكوى من المواطنين خلال 2022

أشرفت وزارة القوى العاملة خلال العام الجاري 2022، على عملية تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الجديدة 2022 - 2026، والتي شاركت فيها 29 نقابة عامة منضم إليها 2217 لجنة نقابية عمالية، تعبر عن 4 ملايين و210 آلاف و466 عامل عضو في الجمعيات العمومية تم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية التى أعدتها وزارة القوى العاملة للنقابات لتسجيل ورفع البيانات الخاصة بها عليها ، والتى أثمرت عن تشكيل تنظيم نقابى قوى يدافع عن حقوق العمال يُمثل جميع فئات العمال، وكذلك إجراء انتخابات لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018.

وحدة خدمات العمالة:

افتتحت الوزارة في منتصف "أغسطس 2022" وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة، والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم وتقديم خدمات بشكل لائق وآدمي، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين تساعد فى تسهيل إنجاز عملية التوثيق فى أسرع وقت ممكن وفق آليات عمل إلكترونية جديدة.

كما تستعد الوزارة لإطلاق "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" للشباب الراغب في العمل بالخارج وذلك بديوان عام الوزارة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الفرص البديلة الدولية ، وكذلك التوعية بقوانين الدولة التي يرغبون العمل بها، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار التعاون المشترك والأنشطة والبرامج المشتركة.

*الشكاوى الحكومية:

تلقت الوزارة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين الشكاوى الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الإلكترونية خلال عام 2022، عدد "14683" شكوى، تم الرد على عدد "12814" شكوى بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطلبات فرص العمل، وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية، وجار بحث (1869) شكوى من خلال الإدارات المركزية بالوزارة.