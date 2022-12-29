كيف تجعل احتفالات الكريسماس أكثر صحة بالنسبة لك؟

على الرغم من أنه أكثر أوقات السنة روعة بلا منازع، إلا أن الكريسماس يمكن أن يصبح مناسبة ضريبية للجميع، من ضغوط فوضى الموسم إلى عادات الأكل غير الصحية وزيادة الوزن، يمكن أن تتحول كلمة "مرح" بسهولة إلى بائسة.

لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لمنع الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لاحتفالات رأس السنة من خلال إجراء تغييرات صغيرة ولكنها مهمة، يمكنك تجربة الكريسماس المبتهج الذي لن يجعلك أكثر سعادة فحسب، بل سيجعلك أيضًا أكثر صحة للعام المقبل.

نصائح لمساعدتك في الحصول على عيد كريسماس أكثر صحة دون أن تفوتك كل المتعة التي يجلبها موسم الأعياد.

اصنع أطعمة صحية

يتعلق جزء كبير من تقاليد الكريسماس بالطعام المتسامح وغير الصحي في كثير من الأحيان، من ملفات تعريف الارتباط السكرية إلى الفطائر والمعجنات الغنية، بمجرد أن تحتفظ بهذه المواد الغذائية الأساسية في مخزنك، فمن المحتمل جدًا أن تأكلها.

تجنب هذا الإغراء من خلال الخروج بخيارات صحية من الأطعمة المفضلة لديك وإعداد وجبات خفيفة خالية من الشعور بالذنب من شأنها أن ترضي رغباتك دون أن تجعلك تشعر بالخمول بعد ذلك، استبدل البسكويت العادي والحلوى بقيمات النعناع النيئة من الطاقة وبسكويت الشوفان البرتقالي.

أدخل الأطعمة الغنية بالفيتامينات

كلما أصبحت الأيام أقصر والطقس أكثر برودة، فمن المرجح أن نمرض ونصاب بنزلة برد، لتجنب الإصابة بإنفلونزا الشتاء الإجبارية، قم بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالمغذيات في وجباتك، خلافًا للاعتقاد الشائع يقدم الشتاء بالفعل العديد من الأطعمة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك وتوفير الطاقة، تحتوي ثمار الحمضيات مثل اليوسفي والبرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي.

خذ فترات راحة من اليقظة

أعد الفكرة الأصلية للكريسماس من خلال دمج بعض الهدوء والامتنان في حياتك، اذهب في نزهة شتوية للاستمتاع بالمناظر الثلجية بينما تحرر عقلك وتنظم أفكارك، احسب نعمك وأنت تضيء شمعة، أو تتأمل أمام المدفأة أو تتدرب على الأكل الواعي والبديهي خلال العطلة.

استمتع بالصمت وأنت تأخذ التخلص من السموم الرقمية عن طريق إيقاف تشغيل كل جهاز إلكتروني قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه أو إثارة التوتر خلال موسم العطلات.

بدلًا من كتابة قائمة رغبات ذكر نفسك بكل الأشياء التي تشعر بالامتنان من أجلها واختبر حياتك بأعين جديدة.