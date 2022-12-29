الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: التفتيش على 355 ألفاً و698 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل خلال 2022

حسن شحاتة
حسن شحاتة

قالت وزارة القوى العاملة، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية خلال عام 2022، قامت الوزارة بالتفتيش على 65 ألفاً و844 منشأة يعمل بها 2 مليون و183 ألفاً و141 عاملا، وذلك للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية التي حددها القانون، وأسفر التفتيش عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 ألفاً و810 منشآت بمخالفات تم إثباتها بعدد من المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية والرخص، كما ثبت التزام 25 ألفاً و327 منشأة بمعايير السلامة منها 2005 منشآت يعمل بها أكثر من 50 عاملا، و23 ألفاً و323 منشأة يعمل بها أقل من 50 عاملا.

كما قامت بإجراء 12393 قياس مخاطر بيئة عمل لعدد 6652 منشأة، كما تم إغلاق 1835 منشأة إدارياً لعدم التزامها بمعايير السلامة واشتراطاتها والتى تمثل خطرا داهما على العاملين، كما تم بحث وتحقيق 287 حادثا جسيما على مستوى الجمهورية، إلى جانب بحث 30 مرضا مهنيا، وتنظيم 46 مبادرة وملتقى للسلامة والصحة المهنية للتوعية بأحكام السلامة، شارك فيها 401 منشأة بحضور 3905 عمال وعاملات، كما تم تنفيذ 1479 ندوة توعية بمبادئ السلامة للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفاً و183 عاملاً، وبحث 7183 شكوى فى نفس المجال، ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد فى 18132 منشأة.

كما تم المشاركة فى 140 لجنة خماسية للتحكيم الطبى، وذلك لإثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى لديه عجز جزئى، والاشتراك فى 105 لجان تحكيم طبى لتظلمات العاملين المصابين من قرارات اللجان الطبية بالتأمين الصحى وتم بحث 3241 حالة، كما تم المشاركة فى 1254 لجنة لمنح التراخيص للمنشآت، وذلك بالوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، فضلاً عن بحث 2868 منشأة طلبت الترخيص وتم منح موافقة السلامة والصحة المهنية على استكمال إجراءات الترخيص لـ1814 منشأة.

القوى العاملة السلامة والصحة المهنية لجنة خماسية الإجراءات القانونية التفتيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«مبارك» يكرم المتميزين من أبناء جامعة المنوفية

وزير الصحة: تطوير وحدات الرعاية الأساسية يسهم فى زيادة متوسط العمر

5426 وحدة رعاية.. وزير الصحة يستعرض تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات الرعاية

مد أجل الحكم على مبروك عطية فى ازدراء الأديان لـ 26 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات