القوى العاملة: التفتيش على 355 ألفاً و698 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل خلال 2022

قالت وزارة القوى العاملة، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية خلال عام 2022، قامت الوزارة بالتفتيش على 65 ألفاً و844 منشأة يعمل بها 2 مليون و183 ألفاً و141 عاملا، وذلك للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية التي حددها القانون، وأسفر التفتيش عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 ألفاً و810 منشآت بمخالفات تم إثباتها بعدد من المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية والرخص، كما ثبت التزام 25 ألفاً و327 منشأة بمعايير السلامة منها 2005 منشآت يعمل بها أكثر من 50 عاملا، و23 ألفاً و323 منشأة يعمل بها أقل من 50 عاملا.

كما قامت بإجراء 12393 قياس مخاطر بيئة عمل لعدد 6652 منشأة، كما تم إغلاق 1835 منشأة إدارياً لعدم التزامها بمعايير السلامة واشتراطاتها والتى تمثل خطرا داهما على العاملين، كما تم بحث وتحقيق 287 حادثا جسيما على مستوى الجمهورية، إلى جانب بحث 30 مرضا مهنيا، وتنظيم 46 مبادرة وملتقى للسلامة والصحة المهنية للتوعية بأحكام السلامة، شارك فيها 401 منشأة بحضور 3905 عمال وعاملات، كما تم تنفيذ 1479 ندوة توعية بمبادئ السلامة للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفاً و183 عاملاً، وبحث 7183 شكوى فى نفس المجال، ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد فى 18132 منشأة.

كما تم المشاركة فى 140 لجنة خماسية للتحكيم الطبى، وذلك لإثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى لديه عجز جزئى، والاشتراك فى 105 لجان تحكيم طبى لتظلمات العاملين المصابين من قرارات اللجان الطبية بالتأمين الصحى وتم بحث 3241 حالة، كما تم المشاركة فى 1254 لجنة لمنح التراخيص للمنشآت، وذلك بالوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، فضلاً عن بحث 2868 منشأة طلبت الترخيص وتم منح موافقة السلامة والصحة المهنية على استكمال إجراءات الترخيص لـ1814 منشأة.