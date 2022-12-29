غدًا.. نادى سينما أوبرا الإسكندرية يحتفى بذكرى ميلاد الأديب العالمى نجيب محفوظ

ينظم نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، احتفالاً بذكري ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ وذلك غداً الجمعة الموافق 30 ديسمبر، في تمام السابعة مساء بمسرح دار أوبرا الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره للمخرج هاشم النحاس، والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بحضور كل من الناقد السينمائي سامي حلمي، والأديب والروائي مصطفى نصر.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر شهرياً والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات الحفل.