حجز صاحب مخزن لاتهامه بحيازة 8 أطنان مواد غذائية فاسدة بالمرج

أمرت نيابة المرج بحجز صاحب محزن لاتهامه بحيازة 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 8 أطنان مواد غذائية “أرز ودقيق ومكرونة وفول مدشوش” جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.