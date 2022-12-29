تفاصيل زيارة «صحة الشيوخ» لمنشأت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفدا رفيع المستوى من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، رئيس اللجنة، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة تطورات تطبيق المنظومة بالمحافظة.

وشملت الزيارة تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي والأقسام المختلفة بالمجمع، من العيادات الخارجية والرعايات المركزة والقسطرة القلبية ومحطات التمريض والأشعة والمعمل والأجنحة والغرف الفندقية، والإطلاع على مستوى التجهيزات الطبية وغيرالطبية بالمجمع، كما شملت استماع الوفد إلى شرح تفصيلي عن مكونات المجمع، ورحلة علاج المنتفع بالمستويات الثلاثة لخدمات الرعاية الصحية "الأولية، الثانوية، الثالثية"، وكيفية تأهيل المنشآت الصحية للحصول على التسجيل والاعتماد للجودة، والأنظمة الإلكترونية لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات والرعاية الصحية، وتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وضمان كفاءة وجودة ودقة وسرعة أدائها.

وتابعت الزيارة: بلقاء الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والوفد رفيع المستوى من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، مع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومع القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث بدأ اللقاء بالترحيب بالزائرين، مشيرين إلى أهمية التكامل المؤسسي والتعاون المستمر في سبيل خدمة المواطن المصري، ومثمنين جهود مجلس الشيوخ في تقديم مختلف أوجه الدعم للأجهزة التنفيذية بالدولة المصرية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وردود الفعل والآراء حول زيارة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والتي شملت مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، ومركز طب أسرة المستقبل، ووحدة طب أسرة الرياح، والتي تفقدوا خلالها الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية من العيادات الخارجية والرعايات المركزة والطوارئ والمعامل والأشعة والأجنحة الفندقية بتصنيفاتها المتنوعة الملكية والذهبية وخدمات التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، كما تفقدوا عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية وخدمات كبار السن وذوي الهمم بمراكز ووحدات طب الأسرة، فضلًا عن الإطلاع على التسجيل الطبي الإلكتروني ونظام الإحالة الإلكترونية للمريض والمعامل والأشعة والصيدلية الإلكترونية، إضافة إلى التعرف على استراتيجية ومحاور عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، وما أحدثته من طفرة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين، وإعادة الهرم الصحي على الوضع السليم، وكسب ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الآراء والمقترحات المتعلقة باستمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوعية والترويج للمنظومة عبر قنوات التواصل والترويج المختلفة، كما تم الخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها تحقيق ذلك، وحيث أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن جميع المقترحات والتوصيات محل اهتمام وتقدير، وواعدًا بأنه سيتم دراستها جميعًا للعمل عليها، والوصول بالخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل إلى مرحلة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، الهدف الثمين للمنظومة.

وأثنى الدكتور أحمد السبكي على زيارة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مثمنًا دورهم في متابعة وتقييم أداء منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، للاطمئنان على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين تحت مظلة المنظومة، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، مؤكدًا المُضِّي قُدمًا في تلبية كافة احتياجات منتفعي التأمين الصحي الشامل من خدمات الرعاية الصحية، ولافتًا إلى تقديم أكثر من 4,3 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية حتى الآن، مع الاستمرار فى تحسين أداء تقديم الخدمات الطبية وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية المتكاملة للمنتفعين.

وأضاف السبكي أنه في هذا الإطار يجري حاليًا استكمال تطوير وتأهيل كافة المنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ عددها 66 منشآة صحية منها 54 مركز ووحدة طب أسرة و12 مستشفى، إلى جانب استمرار تدريب الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفاءتهم وإكسابهم المهارات المهنية والعلمية والتكنولوجية المختلفة، إضافة إلى استكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات ومسايرة التطورات التكنولوجية في مجالات الرعاية الصحية، لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويُسر، ومطابقتها للمعايير العالمية.

ومن جهته، أشاد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له، بجهود هيئة الرعاية الصحية في توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل، وجودتها العالمية، وانعكاس ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، متابعين: نُقدر مدى التطور في الخدمة الطبية المقدمة فى الإسماعيلية، كما نُقدر مستوى وكفاءة مقدمى الخدمة على كافة المستويات، وانعكاس ذلك على المنتفعين ومدى رضائهم عن الخدمة.

وأثنى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والوفد البرلماني المرافق له، على المستوى المتميز لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وخاصة في ضوء حرص الهيئة وتوسعها في الحصول على الاعتمادات الدولية الهامة فى مجالات الرعاية الصحية، متابعين: سعدنا بلقاء القيادات الشابة والكوادر الطبية والإدارية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي ترسخ توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومزجها مع الخبرات لتنمية المجتمع بكافة المجالات، لا سيما مجال الرعاية الصحية، والذي يعد ركيزة أساسية لبلوغ الدولة المصرية أهدافها التنموية في القطاعات الأخرى.

ووجه رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والوفد البرلماني المرافق له، تحية شكر وتقدير للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ولكافة العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، متابعين: ما شهدناه اليوم من مدى تطور خدمات الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ومستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، ورفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة لمختلف الفئات الطبية والإدارية والفنية، وانعكاسات ذلك على ما لمسناه من مستوى رضاء كبير لدى المنتفعين بالخدمة، هو نموذج مشرف للقيادات والكوادر الشبابية الحكومية، ونموذج رائد لا بد من تعميمه لكل محافظات مصر، والتسويق الجيد لهذا الإنجاز الفريد، ولأن منظومة التأمين الصحي الشامل أمل جديد لكل مصر، وأن جميع المصريين سيصبحون تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والوفد البرلماني المرافق له، دعمهم الكامل للهيئة العامة للرعاية الصحية، ولجميع خطواتها القادمة الساعية نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية المصرية في التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدين أن الدولة المصرية قد شهدت إنجازات عديدة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأهمها مجال الرعاية الصحية بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية ومبادرة حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل هذا الإنجاز الفريد الذي سيخلده التاريخ، ومشيدين بضغط الجدول الزمني لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل خلال ال 8 سنوات القادمة لتمتع المصريين بأفضل خدمة ورعاية صحية وتحقيق حلمهم في التغطية الصحية الشاملة، وموجهين الشكر إلى الجميع على حفاوة استقبالهم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تجسد حرص الدولة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع وفق أعلى معايير الجوده العالمية، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل حقق طفرة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظة الإسماعيلية، كما وجه الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ولجميع العاملين بفرعها ومنشآتها الصحية بالإسماعيلية على ما يبذلونه من جهد لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، وتعظيم جودتها، والتي ستزداد تطورًا باستكمال المنشآت الصحية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خالص شكره وتقديره لمحافظ الإسماعيلية ووفد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، على ردود الفعل الإيجابية حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود هيئة الرعاية الصحية، وتابع: إنها رسالات محفزة ومشجعة لنا جميعًا والعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل على استمرار بذل مزيد من الجهد للتطور والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للمصريين، واستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر.

وصرح الدكتور أحمد السبكي، أن صناعة الصحة من أصعب الصناعات، وأن إرضاء المواطن هو الهدف الأساسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى التوجيهات السياسية بالتواجد في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة خلال الفترة القادمة، ومثمنًا قيادة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الاستثنائية في دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجامعة أو هيئة الرعاية الصحية وشركاء النجاح للمنظومة الهيئات العامة للتأمين الصحي الشامل والاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أهمية الزيارة للتبادل والاستفادة من الخبرات.

وضم وفد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، كلًا من النائب الدكتور حسين عبد الله، وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حسين، وكيل اللجنة، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد، أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور نصيف حفناوي، عضو اللجنة، والنائب الدكتور محمد محمد منصور، عضو اللجنة، والنائب الدكتور محيي محمد، عضو اللجنة، والنائب الدكتور زين العابدين أحمد، عضو اللجنة، والنائب الدكتور هاني يوسف، عضو اللجنة، والنائب الدكتور مؤمن محمد، عضو اللجنة، والنائب الدكتور كوثر محمود، عضو اللجنة، والنائب الدكتور أحمد أنور، عضو اللجنة، والنائب الدكتور نجوى أحمد، عضو اللجنة، والنائب الدكتور نيفين جورج، عضو اللجنة، والنائب الدكتور سامية أنس، عضو اللجنة، والنائب الدكتور سلوى إبراهيم، عضو اللجنة.

وشارك الزيارة من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على الإتصال السياسي بالهيئة، والدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور أحمد العزب، مدير إدارة البحوث والتطوير والمشرف العام على منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفيات الهيئة، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور أحمد دنقل، مير الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، والدكتور محمد عبدالعزيز، مدير إدارة الرعاية الثالثية بالهيئة، والدكتور أحمد عاشور، مسئول بإدارة الإتصال السياسي بالهيئة، واللواء طارق دبور، المشرف العام على الشئون الإدارية والأمن بالهيئة.

وشارك الزيارة من جانب فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتور أحمد البرعي، مدير الفرع، والدكتورة صفا أحمد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتور علي رفعت، مدير إدارة المكتب الفني لمدير الفرع، والدكتور محمد جبريل، مدير مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، والدكتور أحمد محيي الأسيوطي، مدير مركز طب أسرة المستقبل، والدكتورة آية إبراهيم، مدير وحدة طب أسرة الرياح.

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