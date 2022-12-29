حصاد 2022.. 30 مدينة جديدة أُنشئت لمواكبة الزيادة السكانية

علّق الدكتور أحمد المنشاوي، أستاذ التخطيط العمراني، على إنشاء 30 مدينة سكنية جديدة لمواكبة الزيادة السكانية، مؤكدا أن ذلك يعد إنجازا يقارن بإنجازات تمت على مدار 42 سنة ماضية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه كان يتم إنشاء ما يعادل 42 ألف وحدة سكنية كل عام قبل 40 سنة ماضية، لافتا إلى أنه خلال 8 سنوات أصبح المعدل السنوي لإنشاء الوحدات السكنية يعادل 225 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن ما تم إنشاؤه خلال الـ8 سنوات الماضية يعادل 10 أضعاف ما تم إنشاؤه خلال 40 سنة ماضية، موضحا أنه معدل عالٍ، وأن هناك 10 مدن جديدة شرق القاهرة بتكلفة 111 مليار جنيه، منها 64 مليارا موزعة على قطاع الإسكان والباقي موزع على الخدمات والمرافق الخاصة بتلك المدن.

وأوضح أنه تم إنشاء 37 مدينة جيل رابع، لافتا إلى أن قطاع إنشاء المدن تم استغلاله بشكل مختلف عما تم قبل 40 عاما، مؤكدا أن الفارق الكبير بين أشكال الإنجازات يؤكد حجم العمل القائم خلال 8 سنوات ماضية.