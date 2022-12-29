محافظ الجيزة يتابع توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار (صور)

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، جولة تفقدية؛ لمتابعة توافر السلع التموينية والغذائية بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وكذا تفقد عددًا من السلاسل التجارية للتأكد من ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الجولة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجّه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن - بالتعاون مع مديرية التموين - للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية على التحاور مع عدد من المواطنين؛ للاطمئنان منهم على توافر السلع وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية للالتزام بها.

ووجَّه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، بمواصلة شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أنه سيقوم بالمرور الدوري؛ لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع واحتياجات المواطنين كافة.