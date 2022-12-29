ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص فى الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها: (9.5 طن أرز أبيض "عينى" - 2.640 طن دقيق أبيض "عينى" - 28.791 طن سلع غذائية "مكرونة - سكر حر - مسلى") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.