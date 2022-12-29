الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طالبة بالإسكندرية تحصد جائزة «أنا مواطن متوسطى» بمرسيليا

طالبة سكندرية تحصد
طالبة سكندرية تحصد جائز مسابقة «أنا مواطن متوسطي» بمارسيليا

نظم مركز الأنشطة الفرانكفونية للسنة الخامسة ورش عمل ومسابقة لتعليم طلبة المدارس الفرانكفونية مبادئ النقد السينمائي؛ تحت رعاية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وذلك بالتعاون مع المركز المتوسطي للتواصل الصوتي والمرئي (CMCA) بمرسيليا الذي يقوم من خلال لجنة تحكيم باختيار ثلاثة أفلام تناقش قضايا منطقة حوض البحر المتوسط؛ حيث يقوم الطلبة بمشاهدة هذه الأفلام والتصويت لأفضل فيلم من وجهة نظرهم، والذي بدوره يحصل على الجائزة خلال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط الذي يُعقد بمرسيليا في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2022.

وفازت الطالبة أمينة إمام من مدرسة جيرار بالإسكندرية بجائزة مالية في مسابقة "أنا مواطن متوسطي" بمرسيليا لأفضل فيديو باستخدام الهاتف لمناقشة قضايا الشباب في دول البحر المتوسط التي تثير اهتمامهم. وتعد هذه المرة الثالثة التي تفوز بها مصر في تلك المسابقة.

جدير بالذكر أن المركز يتوسع كل عام لخدمة الجمهور الفرانكفوني في المحافظات المختلفة؛ حيث اشترك هذا العام ما يقرب من أربعمائة طالب وطالبة من الطلبة الفرانكفونيين من المدارس المختلفة بالقاهرة وبورسعيد والمنصورة والإسكندرية وللمرة الأولى أسوان التي كان لها السبق في تنظيم هذه الورش في صعيد مصر.

ويهدف هذا النشاط إلى تعزيز معرفة الطلبة بأهمية الفن السابع وصناعة السينما، والتعرف على القضايا المطروحة في الأفلام التسجيلية الخاصة بحوض البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ممارسة اللغة الفرنسية، والتعرف على محافظات مصر المختلفة والمشاركة في تنظيم وحضور مهرجانات على المستويين المحلي والدولي وغيرها من المهارات التي يكتسبها الطلبة من هذه التجربة المثمرة.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة متخصصة في النقد السينمائي تكونت من فاليري جيربو رئيسة المركز المتوسطي، ود. مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرانكفونية والمتخصصة في التوثيق والأرشيف السينمائي، ويوسف عساف، المتخصص في السينما والصوتيات.

مكتبة الاسكندرية مركز الأنشطة الفرانكفونية مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط أنا مواطن متوسطي مسابقة

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