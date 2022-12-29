لقضاء ليلة رأس السنة فى الغردقة.. أفضل وأشهر الأماكن مجانًا

تعد مدينة الغردقة، من أهم وأشهر المقاصد السياحية العالمية بالنسبة للمصريين والأجانب، حيث يقصدها الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات كوجهة ترفيهية وسياحية تتميز عن غيرها من المقاصد خاصة في الأعياد والمناسبات.

وتمتلك مدينة الغردقة الساحلية مجموعة كبيرة من الأماكن المميزة والتي يتوافد عليها المصريون والعرب خلال الأعياد والاحتفالات، ومنها أماكن عامة ومتنزهات يقصدها الجمهور لقضاء ليلة رأس السنة بها، ومنها ممشي شيري، ومارينا الغردقة السياحي، والذي يشغله أفضل الماركات العالمية للمأكولات والمشروبات، وغيرها من المقاصد الفريدة والمميزة.

الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة

هو أشهر الأماكن التي تستقطب سكان وأهالي مدينة الغردقة خاصة والوافدين في ليلة رأس السنة، حيث تبعد عن وسط المدينة بحوالي 10 دقائق بالسيارة وهو بدون رسوم مجانًا، ويتميز الممشى السياحي بموقعه القريب من الفنادق السياحية وسوق مفتوحة للعامة، حيث تحرص الفنادق على تنظيم حفلات خارج أبوابها ما يجذب أكبر عدد من المواطنين بمحيطها.

ويأتي بعد الممشى السياحي ممشى شيري وهو ثاني أشهر المناطق السياحية والشعبية التي تشهد تجمعات وإقبالاً كبيرًا من المواطنين، وأكثرها إقبالًا في الأعياد والمواسم، ثم كورنيش ميريت والذي يضم شاطئًا وكورنيش بعدما تم تجديده وافتتاحه مؤخرًا، وهو يعد من أحدث أماكن الترفيه في الغردقة، والدخول له مجانًا، بالإضافة إلى الفنادق السياحية والشواطئ الخاصة التي تستقبل المواطنين والنزلاء، وحجز تذاكر لحفل رأس السنة يكون مسبقًا من خلال مكاتب الحجز التابعة للفنادق.

ممشى وحديقة النصر

ويأتي ممشى وحديقة النصر من بين أهم المقاصد للمواطنين في ليلة رأس السنة بمدينة الغردقة، حيث تتم إقامة حفل مفتوح للجمهور مجانًا، ويحتوي على كافيهات ومطاعم مجهزة، للزوار بأسعار مخفضة، والدخول مجانًا، ويقع في وسط مدينة الغردقة في المنطقة التي تربط بين منطقة السقالة والدهار.