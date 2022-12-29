بعد التعاقد معه.. إندريك فيليبي: رونالدو وراء انضمامي إلى ريال مدريد

تحدث الشاب البرازيلي إندريك فيليبي، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، عن سبب اختياره للنادي الملكي، مؤكدًا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان سببًا في قراره.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بضم إندريك فيليبي، على رأسها أندية برشلونة الإسباني، تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن اللاعب قرر الانتقال إلى ريال مدريد، على أن ينضم رسميًا إلى صفوف الفريق في عام 2024.

ومن المقرر أن يستمر الشاب البرازيلي، صاحب الـ16 عامًا، مع فريقه بالميراس حتى عام 2024، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد.

إندريك فيليبي يكشف سبب قرار انتقاله إلى ريال مدريد

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تصريحات إندريك فيليبي، قائلًا: "ريال مدريد فريق كبير وقوي للغاية، سعيد بقرار الانتقال إلى هنا".

وأضاف: "لقد تحدثت مع مواطني وصديقي فينيسيوس جونيور، وقدّم لي دعمًا هائلًا ومنحني أملًا كبيرًا وأعطاني الكثير من النصائح".

وتابع: "لا أستطع التحدث عن هذه النصائح؛ لأنه كان هناك الكثير من النصائح الشخصية، لذلك سأحتفظ بها لنفسي وأعمل بها".

وأكد: "فيني صديقي وأعتز بصداقته كثيرًا، وأعتقد أنها ستستمر لسنوات عديدة، آمل في مساعدته مستقبلًا ونتبادل الكثير من التمريرات وإحراز الأهداف بقميص ريال مدريد".

وعن سبب اختياره لفريق ريال مدريد، قال إندريك فيليبي: "كريستيانو رونالدو بمثابة مثلي الأعلى في عالم كرة القدم، ولعب بقميص ريال مدريد، لذلك كنت أرغب في ارتداء هذا القميص أيضًا".

واختتم إندريك فيليبي تصريحاته، قائلًا: "أعتقد أنه الاختيار الصحيح، لقد كان الله معي دائمًا".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط.