«إسكان الشيوخ»: مشروعات سيناء في عهد الرئيس السيسي تاريخية وغير مسبوقة

قال النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن إنجازات سيناء تتحدث عن نفسها، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق العديد من المشروعات القومية العملاقة على أرض سيناء، والتي جعلت من سيناء واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصاديًا وصناعيًا وزراعيًا وسياحيًا.

وأضاف "أبو حرب" في بيانه اليوم ، أن الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، تبنت رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كل المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في كل المجالات، فضلاً عن الحرص على جعل سيناء امتدادًا طبيعيًا لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضًا جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع.

وقال النائب فايز أبو حرب، إن هناك العديد من الاستثمارات والمقومات الصناعية والزراعية الضخمة بسيناء ومدن القناة، حيث تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023 مشيدًا بافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية.

وقال عضو مجلس النواب، إن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، وبلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعي للرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه، وذلك بطاقة 3 ملايين م2 سنويًا، كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 7 ملايين طن سنويًا، بينما تبلغ تكلفة المجمع الصناعي الحرفي بالعريش 50 مليون جنيه، مشيدًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء ومدن القناة بعد أن تم تمويل 47 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقروض بلغت نحو 2 مليار جنيه وفرت 84.6 ألف فرصة عمل، وكذلك تم تمويل 5614 مشروعًا من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بقروض بلغت قيمتها 804.4 مليون جنيه ووفرت 56.9 ألف فرصة عمل، وذلك حتى أغسطس 2022.

ووصف النائب، المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي، في سيناء بالتاريخية وغير المسبوقة، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية سيناء تصل مساحته الإجمالية إلى 1.1 مليون فدان منها 285 ألف فدان مساحة مزروعة، بالإضافة إلى إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بإجمالي مستفيدين 2122 مستفيدًا، إلى جانب الانتهاء من 186.5 ألف فدان من الأراضي الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث في شمال سيناء والإسماعيلية والسويس، وإنشاء 481 منشأة للحماية من السيول في محافظتي شمال وجنوب سيناء، مؤكدًا أن هذه المشروعات الزراعية الكبرى سوف تغير وجه الحياة داخل شمال سيناء وجميع المحافظات والمدن بمنطقة القناة.