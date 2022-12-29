الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شاب إثر سقوطه من عقار بحدائق القبة

مصرع شاب
مصرع شاب

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى عقار سكني في حدائق القبة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به كسور وتهشم أجزاء متفرقة من الجسم إثر سقوطة من أعلى عقار سكني في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق من رجال المباحث من التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحريات مصرع شاب حدائق القبة عقار جثة شاب

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