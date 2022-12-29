المرور تستعد لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

استعدت الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور القاهرة والجيزة لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة والميلاد، ووضعت خططًا لتسهيل عمليات وصول المواطنين إلى أماكن المنتزهات والكنائس ودور العبادة والمعاهد التابعة للأقباط وأماكن التجمعات المتوقعة، مثل المولات والكافيهات ومجمعات الأديان، للعمل على ملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل.

ونشرت الإدارة العامة للمرور العديد من الخدمات المرورية بجميع الطرق الرابطة يين المحافظات، بالتواجد المكثف لكل الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين رحلات المواطنين خلال احتفالات أعياد الميلاد.

كما كثفت إدارة المرور من تواجد الخدمات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعى أعلى الطرق، مع تكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، لمنع وقوع أى حوادث مرورية أعلى المحاور، مع ملاحظة حركة السيارات ومراقبتها بواسطة الكاميرات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكنائس لعمل حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات، مع تفتيش السيارات المتروكة، بالتنسيق مع إدارتى الحماية المدنية، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، مع فرض الأكمنة الثابتة والمتحركة على كل الطرق الداخلية والرابطة بين المحافظات.