الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد تراجع النتائج.. الخطيب يكلف القيعى ومرتجى بمتابعة ملف الصفقات فى الأهلى

اجتماع الخطيب وشركة
اجتماع الخطيب وشركة الكرة

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشكل رسمي من عدلي القيعي رئيس شركة الكرة وخالد مرتجي أمين الصندوق، التدخل مع أمير توفيق مدير التعاقدات لحسم ملف الصفقات الجديدة في يناير المقبل.

وطلب الخطيب من القيعي ومرتجي معاونة أمير توفيق بشكل سريع في حسم ملف الصفقات الشتوية خصوصا في ظل حاجة الفريق لتدعيم قوي وإرضاء الجماهير الحمراء الغاضبة من هبوط المستوى وعدم وجود صفقات سوبر في الميركاتو الصيفي المنقضي .

الخطيب عقد جلسة عقب عودته من فرنسا مع مسؤولي قطاع الكرة سواء سيد عبد الحفيظ أو حسام غالي أو أعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح  لمعرفة سبب تراجع أداء الفريق.

كما تعرف رئيس الأهلي من عبدالحفيظ على مطالب كولر الفنية بشأن الصفقة وطالب بسرعة التحرك في هذا الملف مع بداية الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل 1/1 مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها ولاحت أمامه أكثر من فرصة كانت كفيلة بالتقدم خاصة في الشوط الأول، لكن رغم سيطرة الأهلي إلا أن سيراميكا كان البادئ بالتسجيل بهدف التقدم في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، ثم أدرك علي معلول التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

بهذا التعادل يرفع الأهلي رصيده للنقطة 24، ويرتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 12.

السويسري مارسيل كولر محمود الخطيب الاهلى عدلى القيعى خالد مرتجي

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وائل لطفي

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