الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الأوت ليت

اعمال التطوير
اعمال التطوير

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الأوت ليت والجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، وذلك في إطار الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمنطقة مجمع الأسواق، والتي أصبحت داون تاون بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي العرب.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمول والجراج المتعدد الطوابق، والتنسيق بين كل الجهات المختصة بالعمل، فضلًا عن عدم وضع أي إشغالات خارج المول والالتزام بالمساحات القانونية المحددة والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن مول outlet الجديد يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة، موضحًا أن منطقة مجمع الأسواق أصبحت ملتقى للزائرين من جميع المحافظات، لافتًا إلى أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية، وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارًا لزوار المدينة وأبنائها، بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلًا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواقًا عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور.

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الاسواق أعمال رصف التجارية أعمال الجهات المختصة التنسيق

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