مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بسوهاج

وقع حادث تصادم على الطريق بين سيارتي ملاكي، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، مما أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقله المصابين للمستشفى للعلاج والدفع بقوات إدارة المرور، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

بداية الواقعة بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين ووجود مصابين، وتم نقلهم للمستشفى بدار السلام لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس فرع البحث وفرع بحث الشرق ووحدة مباحث مركز شرطة دار السلام عن وقوع مصادمة ومتوفى على الطريق الزراعي الشرقي- دائرة مركز دار السلام، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة مهندس، ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة "ملاكي" قيادة سائق ويقيم دائرة قنا.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وإصابة كل من قائد السيارة الثانية "بكسر باليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم"، وإصابة نجله عامل ويقيم بذات الناحية "بكسر بالكتف الأيسر"، وإصابة عامل ويقيم دائرة قنا "بجرح رضي بالشفة السفلي وكدمات متفرقة بالجسم" من مستقلي السيارة الثانية.