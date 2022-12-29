حدث ليلا| الإعدام لشاب قتل جدته.. وطفل ينهي حياة شقيقه خنقاً بحبل

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

النائب العام يلغى العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام،الأربعاء، قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير المقبل، وهي 9 جداول و16 دفترًا بالنيابات الجنائية، والاكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و(التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.

كما أصدر قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي 47 جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير المقبل على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس المقبل، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.

الإعدام شنقًا لشاب لاتهامه بقتل جدته فى الزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، شابًا بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل جدته مع سبق الإصرار، بالاشتراك مع شقيقه، في الزاوية الحمراء فى القضية رقم 8471 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قتل المجني عليها جدته، عمدًا مع سبق الإصرار، بالاشتراك مع شقيقه، بأن أوعز لهما شيطانهما الخلاص من جدتهما التي بلغت من الكبر عتيًا بعد أن جحدا بالقيم الأسرية وأساءا لذوي القربي وجحدا فضلها عليهما.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها وسرقتها وأعدا لهذا الغرض أداة وسادة ونفاذًا لمخططهما الإجرامي أثناء نومها، وتسللا إلى حيث مرقدها وما إن ظفرا بها حتى أجهزا عليها بأن وضع الثاني الوسادة على وجهها وأطبق عليها الأول كاتمًا أنفاسها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا الجريمة بغرض سرقة المبلغ المالي والمنقولات الخاصة بالمجنى عليها من داخل مسكنها ليلًا.

اللقطات الأولى لإحباط عملية تهريب 201 قطعة أثرية بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية التصدى الحاسم لجرائم الاتجار بالقطع الأثرية، تم ضبط 201 قطعة يشتبه فى أثريتها بالجيزة بقصد الاتجار، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الاتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها. فقد وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية) بالاتجار فـى القطع الأثرية وتردده على منطقة الهرم بالجيزة لمقابلة (أحد الأشخاص) لإتمام عملية شراء قطع أثرية.

طفل ينهى حياة شقيقه خنقًا بحبل أثناء اللهو معه فى منشأة القناطر

أنهى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات حياة شقيقه 3 أعوام خنقًا، بحبل أثناء اللهو معه في منشأة القناطر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة منشأة القناطر من غرفة النجدة، بمصرع طفل شنقًا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "يوسف ا.ا"، 3 سنوات، به آثار خنق حول الرقبة.

«أوفر دوز».. العثور على جثتى شابين داخل شقة بأوسيم

لقى شخصان مصرعهما، عقب تناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة بأوسيم بمحافظة الجيزة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغا من كل من ربة منزل 48 سنة، مقيمة الوراق، وزوج والدتها عاطل 64 سنة، مقيم في بشتيل، إذ قررت الأولى، بأن شقيقها من الأب عامل قمامة 40 سنة، ومقيم بذات العنوان، حضر وأبلغها أن شقيقها من الأم المقيم في بشتيل، وهو نجل الثاني، متوفى داخل غرفة بعقار مهدوم صدر له قرار إزالة.