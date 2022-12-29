انقطاع خدمات تويتر لدى آلاف المستخدمين  والإشعارات لا تعمل

أفاد موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، بأن خدمات "تويتر" انقطعت عن آلاف المستخدمين.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، أبلغ أكثر من عشرة آلاف مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، اعتباراً من الساعة 7:40 مساء بالتوقيت الشرقي. واشتكى بعض المستخدمين أيضاً من أن إشعارات "تويتر" الخاصة بهم لا تعمل.

«تويتر» يحذف الحسابات التي تروج إلى منصات أخرى

وأعلنت منصة تويترأنها ستحذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي، الأخرى وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين.

وذكر حساب دعم تويتر في تغريدة، أن التحرك من شأنه أن يؤثر على محتوى منصات تواصل اجتماعي مثل منصتي فيسبوك وإنستجرام المملوكتين لشركة ميتا بلاتفورمز، إلى جانب ماستودون وتروث سوشال وتريبل ونوستر وبوست، بينما سيُسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات.

يأتي هذ التغيير في سياسة تويتر بعد إجراءات فوضوية أخرى شهدتها منصة التواصل الاجتماعي منذ اشتراها إيلون ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وأقال ماسك قيادات من الإدارة العليا وسرح آلاف الموظفين، وسط تخبط بشأن مقدار الرسوم مقابل اشتراك المستخدمين في خدمة تويتر بلو.

وقال تويتر إن المخالفين لأول مرة سيواجهون إجراءات "تتراوح من المطالبة بحذف واحدة أو أكثر من التغريدات إلى قفل الحساب (الحسابات) مؤقتًا".

الاتحاد الأوروبى يهدد إيلون ماسك بعقوبات بعد تعليقه حسابات صحفيين على «تويتر»

عبّرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن قلقها بعد تعليق حسابات صحفيين على شبكة «تويتر« للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد، إيلون ماسك، بفرض عقوبات قريبا.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا: «إن الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة»، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".

وأضافت: «يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك»، مشيرة إلى أن هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قريبا.