بلومبرج: صادرات الغاز الروسى عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن صادرات روسيا من الغاز إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما.

وأوردت الوكالة بيانات شركة "غازبروم" الروسية، التي أعلن عنها مديرها أليكسي ميلر يوم الأربعاء، والتي تشير إلى أن حجم الصادرات إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق سيبلغ هذا العام 100.9 مليار متر مكعب من الغاز.

وتشير الوكالة إلى أن ذلك يشكل انخفاضا بنسبة 46% عن مؤشرات العام الماضي، ويعتبر أدنى حجم من الصادرات منذ بداية القرن الجاري.

وسيبلغ حجم إنتاج الغاز هذا العام 412.6 مليار متر مكعب، ما يعتبر الأقل منذ عام 2008، ويشكل انخفاضا بنسبة 20% عن السنة الماضية.

وأكد أليكسي ميلر أن حجم الإنتاج "يكفي لتنفيذ كافة التزامات "غازبروم" أمام المستهلكين في الداخل ولتصدير الأحجام المطلوبة إلى الخارج".

وأشار ميلر إلى أن "غازبروم" سيسجل يوم 28 ديسمبر رقما قياسيا للتوريدات اليومية من الغاز إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا".