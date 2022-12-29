استبعاد 5 لاعبين.. مفاجآت فى قائمة الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الإسماعيلي، استبعاد محمد فوزي حارس مرمى الفريق بسبب خلافات مع الإدارة على تجديد العقد وحازم مرسي ومحمد عبد السميع ومحمد نصر وفراس شواط لأسباب فنية فيما عاد باهر المحمدي بعد انتهاء إيقافه لتراكم البطاقات وعبد الرحمن مجدي بعد مشاركته في التدريبات.

وضمت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى:أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو

خط الدفاع: باهر المحمدي - عصام صبحي – حمدي النقاز – محمد هاشم – محمد دسوقي – أحمد محسن.

خط الوسط: عمر الوحش – محمد بيومي – عماد حمدي – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – محمود الشبراوي – ياو أنور – صالح جمعة - محمد حسن - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي ومحمد الشامي.