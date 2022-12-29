منتخب مصر للجامعات يتأهل إلى نصف نهائى البطولة العربية لكرة الصالات

قاد محمد أشرف أوشا منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات للفوز على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دور الثمانية للبطولة العربية الجامعية لكرة الصالات التي تقام بمدينة العين الاماراتية، وذلك بعد إحرازه الثلاثة أهداف التي سجلتهم مصر في المباراة.

وضرب منتخب مصر للجامعات موعدا مع المنتخب الليبي غدا الخميس في دور نصف نهائي بطولة زايد الثانية وذلك بعد تخطي منتخب ليبيا دور الثمانية بفوزه على الاردن بركلات الترجيح بعدما انتهت نتيجة الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 4-4.

وكان منتخب مصر قد فاز في مبارياته الثلاثة الاولى بدور المجموعات على الاردن 3-2 وعلى الجزائر 7-0 وعلى فلسطين 3-1 ثم خسر مباراته الاخيرة في دور المجموعات امام سوريا بنتيجة 2-3 ثم تخطى هذا الدور كأول المجموعة الثانية، وعبر الى نصف النهائي على حساب السعودية.

أما منتخب ليبيا فقد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على الصومال 10-3، ثم فاز على البحرين بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى الإمارات بهدفين لهدف، وتعادل مع العراق ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن العراق، ثم تخطى الاردن في ربع النهائي بركلات الترجيح.



وحقق منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات الفوز على نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراته قبل الاخيرة بدور مجموعات البطولة العربية الجامعية لكرة الصالات والتي خاضها اليوم .. في حين خسر مباراته الاخيرة بدور المجموعات والتي خاضها اليوم ايضا أمام المنتخب السوري بثلاثة أهداف مقابل أربعة.

ورغم خسارته أمام منتخب سوريا استمر منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية لبطولة زايد الثانية لكرة الصالات برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز على الاردن والجزائر وفلسطين .. وضرب موعدا مع المنتخب السعودي غدا في ربع نهائي البطولة.

وتقام مباريات ربع النهائي للبطولة بين كل من ليبيا مع الاردن وسوريا مع العراق والمغرب مع البحرين، بالاضافة الى مصر مع السعودية.

وتتكون قائمة منتخب مصر في البطولة من ١٢ لاعبا هم : محمد أشرف ومصطفى حسانين وخالد يسري واحمد عبد العال وابراهيم السيد ومحمد سالمان ومصطفى عبد الهادي وهيثم ابو بكر وحسن محمد وهاني زهران وعمرو عبد القادر وزياد عطية، ويقودهم ياسر تحسين المدير الفني.