سمير الأمير يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بـ صراع القوى العظمى

سمير الأمير، الكاتب والشاعر والمترجم، يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إنطلاقه يناير المقبل، بـأحدث ترجماته، والتي تحمل عنوان “صراع القوي العظمي والعلاقات البريطانية ــ المصرية 1945 ــ 1956”، والكتاب من تأليف الدكتور كريم عبدالعزيز غازي. وبمقدمة كتبها المهندس أحمد بهاء الدين شعبان.

وعن سبب اختياره لترجمة كتاب “صراع القوى العظمي”، قال الشاعر والمترجم سمير الأمير لــ “الدستور”: هذا الكتاب أقتنعت بترجمته لسببين، الأول هو رغبتي في أن يتذكر الناس كيف استطاعت الدبلوماسية المصرية المعتمدة على الفهم الصحيح لموازين القوى الدولية أن تنتزع استقلال مصر.

والثاني، أن الباحث الذي حصل به على درجة الماجستير من جامعة بريطانية، هو باحث موضوعي ومستقل ولا يحسب على أي تيار ولفت نظري اعتماده على مصادر كثيرة جدا وشديدة التنوع.

وفي مقدمته لكتاب “صراع القوى العظمى والعلاقات البريطانية المصرية 1945 ــ 1956 يقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان: ”وما أشبه اليوم بالبارحة، فها نحن نُعاين ـ بأم أعيننا ـ مظاهر أفول شمس إمبراطورية عُظمى أُخرى، هائلة الإمكانات، فائقة القدرات، هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي يلمس الجميع، داخلها وخارجها، مظاهر شيخوختها، وملامح تراجعها وفقدان حظوتها التي استطالت لعقود ممتدة، وما أحرانا ان نجتهد كل الاجتهاد في قراءة هذه المؤشرات قراءةً صحيحة، وأن نُجيد السباحة وسط أمواجها الهادرة الهائجة المُتلاطمة، بحكمةٍ وبصيرة، حتى نخرج من أهوالها سالمين، مُحققين الغايات المرجوة منها، لصالح قضايانا وشعبنا، ولتدعيم استقلال وطننا وأمنه.

أثق في أن هذه الدراسة ستحتل موقعها المُستحق في المكتبة التاريخية للدراسات الأكاديمية المحترمة عن مصر وتاريخها الثري، في حقبة من أهم أحقاب نضالها من أجل الانعتاق من قيود الاستعمار، التي كبّلت حركتها واستنزفت مواردها على امتداد خمسة وسبعين عاماً من احتلال بريطانيا لها.