وول ستريت جورنال: الصراع فى أوكرانيا كشف مدى اعتماد أوروبا على قرارات واشنطن

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا كشف عن مدى اعتماد الدول الأوروبية على القرارات الذي تتخذها الإدارة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا وحدت الدول الأوروبية في معارضة روسيا، لكن الأزمة أزاحت الستار عن مدى تبعية واعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة اكثر من أي وقت مضى.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من الدعم الواسع الذي تتلقاه كييف من البرتغال ووصولا إلى بولندا، بقي الحلفاء الأوروبيون يتابعون واشنطن، ويلتزمون بالمسار الذي تحدده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أرسل بدوره مؤخرا إشارات متناقضة عن الحاجة لدفع كييف للمفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من وعود قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بتخصيص مليارات اليورو لدعم كييف، إلا أنهم ما زالوا مجبرين خلال الأشهر القادمة على اتباع الإشارات التي ستصدر عن واشنطن فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية.

وأوضحت الصحيفة أن المخزونات المحدودة من الأسلحة لدى الحلفاء الأوروبيين والمدة الزمنية الممتدة اللازمة لتحويل الأموال التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، تجبر كييف على أن تظل معتمدة بشكل شبه كامل على الدعم الأمريكي.

وزير الخارجية الروسى: كيسنجر اعترف بأن الغرب بقيادة واشنطن يشن حربًا ضد روسيا

وفى وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر اعترف بصراحة بأن الغرب، بقيادة واشنطن، يشن حربًا ضد روسيا حول أوكرانيا.

وقال لافروف، في تصريحات لبرنامج “Big Game”، إن الدائرة الدبلوماسية الروسية اطلعت على مقال كيسنجر بعنوان كيفية تجنب حرب عالمية جديدة لمجلة سبيكتيتور، حول كيفية تسوية النزاع الأوكراني.

وتابع لافروف: "من المدهش ألا ينتبه أحد للعبارة المذكورة في هذه المقالة بطبيعة الحال، وهي تقول شيئًا من هذا القبيل، قوتان نوويتان تتنافسان على من سيحصل على أوكرانيا غير النووية"، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن هذ الأمر ربما يكون زلة لسان حسب فرويد، مضيفًا: "رغم أن هنري كيسنجر رجل حكيم ولا يقول أي شيء عبثًا، لكن هذا اعتراف صريح وواضح بمن يقاتل مع من".

وأكد لافروف أن الغرب جميعه بقيادة قوة نووية الولايات المتحدة، في حالة حرب مع روسيا، وقد تم الإعلان عن هذه المواجهة بعد الانقلاب في كييف.