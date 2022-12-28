القارئ عمر أشرف: قراءة القرآن الكريم أمام الرئيس كانت أمنية وتحققت اليوم

كشف القارئ الطفل عمر أشرف عمارة، الذي بدأ حفل "قادرون باختلاف"، اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، عن تفاصيل مشاركته بالحفل في نسخته الرابعة.

اختياره جاء من قبل شيخ الأزهر

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إن اختياره تم من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أنه يدين بالفضل له ولوكيل الأزهر لمساعدتهم الدائمة له.

وعبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل "قادرون باختلاف"، مؤكدًا أنه منذ أسبوع أخبر والده بأنه أمنيته أن يقرأ القرآن الكريم أمام رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر، وبعد مرور أيام تحققت أمنيته.

يذكر أن عمر أشرف تعرض لبتر ساقيه بسبب حادث تعرض له خلال ذهابه لمكتب تحفيظ القرآن الكريم.