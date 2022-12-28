الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسى فى احتفالية «لينا مكان» أسعدت قلوب المصريين

النائبة أمل زكريا
النائبة أمل زكريا قطب

عبرت النائبة الدكتورة  أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، عن سعادتها الشديدة لما شهدته اليوم في عيون ووجوه أبنائنا من ذوي الهمم وأسرهم، خلال مشاركة الرئيس السيسي وحديثه لهم باحتفالية "قادرون باختلاف"، وذلك في نسختها الرابعة تحت شعار "لينا مكان"، قائله: تعجز الكلمات عن وصف ما رأيناه ولمسناه من التشجيع والمساندة التي قدمها الرئيس الإنسان لأبنائه، واهتمامه الشخصي واستجابته السريعة لتحقيق ما يتمنونه وما يحلمون به.

وقالت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الرئيس السيسي وضع أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة، نصب عينيه، من أجل توفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، في مسارات العمل الوطني، معربة عن سعادتها بالاهتمام الرئاسي غير المسبوق لـ"قادرون باختلاف" من خلال العديد من التنظيمات والقوانين والذي كان له أثر كبير في النهوض بهذا الملف الهام.

وثمنت نائبة مستقبل وطن، توجيهات الرئيس السيسي علي هامش الاحتفالية، بتوفير تمويل بقيمة مليار جنيه لصندوق ذوي الهمم، وذلك من خلال 5 صناديق قائمة وتضم التبرعات: 100 مليون جنيه من كل من صناديق "قناة السويس والتأمين الصحي والشهداء والمصابين" و200 مليون جنيه من صندوق الإسكان، و500 مليون من صندوق القوات المسلحة، مؤكدة ان القيادة السياسية أحرزت تقدمًا نوعيًا في الوفاء بحقوق ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في الجمهورية الجديدة.

واختتمت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، بالتأكيد على أن ما حققته مصر في ملف ذوي القدرات الخاصة بمثابة نقلة نوعية تهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة، وصون كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، مؤكدة على أنه لأول مرة في العالم رئيس يقيم احتفالية خاصة سنويًا لذوي القدرات الخاصة في عهد الرئيس السيسي ليؤكد على أن ذوي الهمم جزء أساسي ورئيسي في الجمهورية الجديدة.

احتفالية قادرون باختلاف الإدارة المحلية بمجلس النواب النائبة الدكتورة أمل زكريا حزب مستقبل وطن بالبحيرة حقوق ذوي الإعاقة

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