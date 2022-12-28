الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر مدافعًا عن الشناوي: لا أحاسب اللاعبين بالقطعة.. وأشكر الجماهير على حضورهم بكثافة اليوم

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تعادل فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت اليوم.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " لقد لعبنا مباراة جيدة وضغطنا بالكامل وأهدرنا العديد من الفرص السهلة، ورغم كم هذه الفرص سجلنا هدف واحد فقط وكنا نستحق الفوز اليوم على سيراميكا".

وأضاف: "المنافس لم يصل إلى مرمانا كثيرًا، هناك فرق كبير، وقلت التمريرات الخاطئة عن المباريات الماضية".

وتابع المدرب السويسري: "أشكر جماهير الأهلي على حضورهم بكثافة في مباراة اليوم، ودعم الفريق خلال مباراة سيراميكا".

ودافع كولر عن الشناوي قائلا " محمد الشناوي حارس الأهلي مثله مثل أي لاعب، وقد يرتكب أخطاء، ولا يمكن أن نقوم بتغيير كل لاعب عندما يرتكب خطأ، تدربنا على هذه اللعبة بالتحديد قبل المباراة، ومع ذلك تلقت شباكنا هدفا بنفس هذه الطريقة، الخطأ مشترك، ولا يمكنني أن أعلق على هذه اللعبة قبل أن أشاهدها مرة أخرى، وأنا مدير فني لا أحاسب اللاعبين بالقطعة".
 

السويسري مارسيل كولر الاهلى سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى

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