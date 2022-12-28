الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية تعلن جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

واختارت رابطة الأندية محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا كأفضل لاعب في المباراة نظرًا لأدائه المميز وتصديه لتسديدات لاعبي الأهلي والحفاظ على مرماه.

واهتزت شباك محمد بسام بهدف من ركلة جزاء سجلها التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي.

وكان أحمد رمضان بيكهام قد تقدم لصالح سيراميكا كليوباترا قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

الاهلى سيراميكا كليوباترا محمد بسام رابطة الأندية الدورى المصرى

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