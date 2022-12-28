«المكافحة المتكاملة لآفات النخيل» ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة (صور)

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون والتنسيق مع الادارة الزراعية بالمركز ندوة تثقيفية متخصصة بعنوان "المكافحة الحيوية المتكاملة لآفات النخيل" من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة، اليوم بقاعة المركز في إطار التوجيهات الرسمية بالاهتمام بثروة محافظة الوادي الجديد من النخيل والنهوض بمحصول البلح ومكافحة الآفات التي يتعرض لها المحصول الاستراتيجي للمحافظة.

شارك فيها الدكتور محمد عرفة عويس أستاذ المكافحة البيولوجية، والدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والدكتور أحمد أمين سيد أستاذ آفات النخيل بمعهد البحوث الزراعية بالمحافظة، والدكتور محمود سيد عمر أستاذ وقاية النباتات، والمهندس سيد مدني مدير عام الإدارة الزراعية بالداخلة، والمهندس عماد محمد بحر مدير عام ادارة المكافحة بالمحافظة، وكذلك مزارعون ومستثمرون في قطاع الزراعة.

وأوضح مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد أن الندوة تناولت بالتفصيل أبرز الآفات التي تصيب النخيل ومن بينها آفات ثمار البلح التي تسبب خسائر اقتصادية تصل إلى نحو 35% من المحصول، وتوقيت ومظاهر كل نوع من الإصابات التي تصيب ثمار البلح.

وأضاف على اهتمام الندوة بشكل خاص بالحديث عن آفة سوسة النخيل الحمراء التي تنشر حاليًا في بعض حقول النخيل بالمحافظة، وكيفية التعامل معها وكيفية وقاية المحصول الاستراتيجي للمحافظة من هذه الآفة وصولًا إلى استئصالها وحماية المحصول وتلافي أضرارها الاقتصادية والاجتماعية.



وتناولت الندوة كذلك شرحًا وافيًا لكيفية الوقاية من كافة الآفات التي تصيب النخيل كل إصابة على حدة، مشددين على أهمية الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تقليل الكيماويات في المقاومة قدر الإمكان من أجل الحصول على منتج آمن.

وقال محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية بعملية المكافحة، مؤكدين هنا على دور المزارع في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أهمها نظافة المزرعة التي تمثل نحو 60% من المكافحة.

وبين أن الندوة أوصت بضرورة تشكيل جهاز مستقل لمكافحة سوسة النخيل، وإصدار تشريعات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المتخاذلين في اتخاذ الإجراءات الوقائية، وزيادة قيمة التمويل المخصص لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.