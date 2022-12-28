رئيس مجلس الشيوخ يقدم واجب العزاء فى وفاة النائب اللواء مصطفى كامل

شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مساء اليوم الأربعاء في تقديم واجب العزاء لأسرة النائب اللواء مصطفى كامل عضو المجلس الشيوخ الذي وافته المنية أثناء مغادرته المجلس بعد انتهاء جلسات الأحد الماضي.

وكان اللواء دكتور مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد الأسبق قد توفي داخل مجلس الشيوخ، ونعت الأحزاب السياسية وفاته حيث نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى المغفور له اللواء دكتور مصطفى كامل، وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وشيعت جنازة اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث يقام مساء اليوم الأربعاء، عزاؤه بمسجد المشير طنطاوي.

ويعد الفقيد الراحل واحدا من الأعضاء الذين تقرر تعيينهم في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه من أبطال حرب السادس من أكتوبر 1973 وتدرج في المناصب العسكرية داخل القوات المسلحة حتى شغل منصب قائد قوات الصاعقة المصرية وكذلك مديرًا للكلية الحربية.

كما حصل على درجة الدكتوراه في مجال العلوم العسكرية والسياسية.

- شغل منصب نائب محافظ الإسكندرية.

- شغل منصب نائب محافظ القاهرة.

- شغل منصب محافظ بورسعيد خلال الفترة من 1 سبتمبر 1999 وحتى 20 أبريل 2008.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة التي عقدت الاثنين الماضي حالة من الحزن علي وفاة النائب مصطفي كامل.

وأكد أعضاء المجلس أنه كان نموذجا للوطنية في كافة المواقع التي تقلدها ، ونعى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، البرلماني الراحل، كما نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الفقيد الراحل اللواء مصطفي كامل فكان بطلًا من أبطال القوات المسلحة ووافته المنية عقب مغادرته للجنة الإسكان، إذ ظل يمارس مهامه البرلمانية حتى أنفاسه الأخيرة.