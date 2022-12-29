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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 29-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم في ظل تراجع سعره بالسوق السوداء، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري الآن 24.76 جنيه للبيع، مع استقرار أغلب أسعار العملات الأجنبية والعربية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 29-12-2022

 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في  البنك المركزي المصري اليوم 24.6889 جنيه للشراء، و24.7656 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.66 جنيه للشراء، و24.71 للبيع.
  • وبلغ سعره في بنك مصر 24.66 جنيه للشراء، و24.71 للبيع.

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  • سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر مستوى 24.70 جنيه للشراء، و24.77 جنيه.

الدولار في السوق السوداء 

شهد سعر الدولار في السوق السوداء تراجعا كبيرا بعد أن وصل إلى 37 جنيها تراجع إلى مستوى 28 جنيها حسب تقارير اقتصادية والتي أرجعت تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى قرارات البنك المركزي.

وحسب بيان البنك المركزي المصري تم رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون لتحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، وتوعد البنك المركزي  المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 2020.

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وأوضح البنك المركزي المصري معاقبة  كل من تلاعب بالشراء أو البيع بالنقد الأجنبي وفقا لنص المادة 212 بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وتكون هذه العقوبة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.

 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر دولار أمريكى​24.6889جنيه24.7656 جنيه
سعر اليورو​26.2912 جنيه26.3827 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​29.8390 جنيه29.9490 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​26.6417 جنيه26.7360 جنيه
سعر100 ين يابانى​18.4935 جنيه18.5524 جنيه
سعر الريال السعودى​6.5644 جنيه6.5901 جنيه
سعر الدينار الكويتى​80.6220 جنيه80.8988 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​6.7223 جنيه6.7437 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.5389 جنيه3.5510 جنيه

 

الدولار السوق السوداء العملات البنك المركزي المصري اليورو​ الريال السعودى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

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