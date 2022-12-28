«بسنت وهايدى».. أبرز ضحايا الابتزاز الإلكترونى فى 2022

شهد عام 2022 العديد من الأحداث الغريبة منها الابتزاز الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتى خلفت من ورائها ضحايا فتيات فى سن المراهقة فى أغلب الوقائع، وأخرى يكون من أجل كسب المال من السيدات أو أسر هؤلاء الضحايا.

وفى السطور القادمة يرصد «الدستور» أبرز تلك الوقائع التي شهدها عام 2022:

ابتزاز الطالبة بسنت فتاة الغربية

الواقعة الأولى للابتزاز الإلكتروني التي أثارت الرأي العام لمدة 5 شهور هي واقعة الطالبة بسنت فتاة الغربية، التي أقدمت على إنهاء حياتها بسبب قيام 5 متهمين بابتزازها بصور جنسية لها والتعدي عليها جنسيًا.

حيث قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات و25 كلي غرب طنطا، والمعروفة إعلاميًا ببسنت خالد فتاة الغربية وضحية الابتزاز الإلكتروني، بسجن المتهم الأول 15 عامًا، والمتهمين الثاني والثالث بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالسجن 5 سنوات.

وكان مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من العميد مأمور مركز كفر الزيات، بورود إخطار من نقطة مستشفى طنطا الجامعي باستقبال فتاة في العقد الثاني من العمر تدعى بسنت خالد، طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري في حالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة فسفورية سامة «حبة الغلال السامة» وحاول الأطباء إنقاذها وتم عمل غسيل معوي لها أكثر من مرة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

شاب يبتز فتاة بالقليوبية

فيما شهدت الواقعة الثانية للابتزاز الإلكتروني ابتزاز هايدي فتاة الشرقية صاحبة الـ 16 عامًا وقعت ضحية وأنهت حياتها بسبب قيام 5 أشخاص بينهم 3 من جيرانها بالتسبب في وفاتها، وذلك عقب قيامهم بنشر صور مخلة لنجلتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي لم تتحمله نفسية الطفلة والتي قررت التخلص من حياتها إثر تناولها حبة الغلال القاتلة نظرًا لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 2 بالسجن 10 سنوات والسجن 6 سنوات لـ3 آخرين، فى واقعة الطالبة هايدى ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وكانت الطالبة هايدي 16 عامًا لقيت مصرعها داخل منزل أسرتها عن طريق تناولها حبة حفظ الغلال القاتلة نتيجة تأثرها بأزمة نفسية لتعرضها للابتزاز وتداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر بوصول «هايدى. ش»، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمة عزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، إثر تناولها قرصًا سامًا من الأقراص التي تُستخدم في حفظ الغلال.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما اتهمت أسرة الطالبة هايدى سيدة ونجلتها جيرانهم بالمسكن بالحصول على صور خاصة لنجلتهما وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر هما «م. ش» و«إ. ع»، قاما على إثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، القبض على ربة منزل ونجلتها طالبة، على خلفية اتهام أسرة الطالبة هايدى لهما.