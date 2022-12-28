الكنيسة الأرثوذكسية تُعلن ضوابط المُشاركة بقداس «كاتدرائية ميلاد المسيح»

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء 6 يناير 2023.

وقال المركز الإعلامي في بيان له، إن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.



وتابع: “على الراغبين في المشاركة بصلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك ينطبق على كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية”.

وواصل: “سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذي قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم”.

وأضاف: “آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، علمًا بأنه يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي توفرها الكنائس التابعين لها، ولن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنواتٍ سابقة”.

وأكد أنه سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وواصل: “ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساءًا، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءًا وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة”.

وشدد على ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة وسوف يُعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية".

واختتم البيان برجاء خاص بعدم إحضار أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع نصلي لكي يملأ الله أيام العام الجديد وكل الأعوام بنعمته وسلامه".