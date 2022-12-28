بعد تصدرها الترند.. ننشر أبرز تصريحات الفنانة وفاء مكي

تصدرت الفنانة وفاء مكي خلال الساعات الماضية ترند جوجل، بسبب عدة تصريحات إعلامية لها أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعى.

«الدستور» ترصد أهم تصريحات وفاء مكى التى كانت سبب فى تصدرها الترند:

-"ناس كبار عرضوا ملايين علشان أتجوزهم"

-"بهدلوه في آخر أيامه ".. تعليقا على رؤيتها فيديو للراحل هشام سليم

-"فيها إيه لما أرفض أشتغل مع محمد رمضان هو مين أنا عملت 86 بطولة، عايزني أرجع تافهة وهايفة؟".

-"أنا مش جاية من على السلم وعملت أكثر من 80 بطولة وأعمالي تشهد لي، ومحدش يرمي لي دور أي كلام" .

-"أنا مش بشحت من حد، ده أنا بطلب أكل من عرق جبيني، واللي هيتكلم على قضيتي عنده حقد لأن القضية بقالها 20 سنة وأنا واحدة عارفة ربنا وبيني وبينه عمار الحمد لله".

-" عليا ديون وبصرف على طفل يتيم وأمي مريضة ومش بتتحرك والناس اللي بتتكلم على قضية بقالها سنين دول مش لاقيين حاجة يقولوها دا فيه فنانين خرجوا من قضايا دعارة واشتغلوا عادي، هو فيه أكتر من الدعارة؟"

-"أنا قضيتي بسيطة جدا، فيه فنانين خرجوا من قضايا دعارة واشتغلوا عادي ومحصلش حاجة".

-"أنا معنديش شغلانة غير الفن ودا مصدر رزقي ومليش في الدنيا غير ربنا، أنا عاملة 86 بطولة وأعمالي تشهد لي ولما أرجع لازم أرجع بعمل يليق بتاريخي، والمفروض شركات الإنتاج تستغل وضعنا وتاريخنا كـ فنانين."

- "الحجاب لا عيب ولا سبة وكنت في برنامج ديني وكنا بنصور في مصر الجديدة وقعدت أدور على إيشارب لأنهم قالولي لازم حجاب عشان فيه شيخ وقرآن، وقعدت ألف لحد ما اشتريت حجاب احترامًا لهيبة الشيخ.. ولكن أنا متحجبتش".

-"اتجوزت مرة واحدة بس من والد عمر ابني.. والله توفاه وعمر كان عنده سنتين وكرست حياتي لابني.. لأنه بقى كبير وهو عندي بالدنيا وخايفة أتجوز حد يزعل ابني وهو بـ ضل مليون راجل".

-"ياما ناس كبيرة، بدون ذكر أسماء عرضوا عليا الجواز وأسيب الفن، وموافقتش، كنت بحب الفن، وده نصيب ومكتوب، وحاجة عدت".