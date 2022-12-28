قادرون باختلاف.. الطفل «ستيفن» يعبر عن سعادته برؤية الرئيس السيسى

قالت مدام منال والدة الطفل ستيفن، أحد الأطفال المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف" من ذوي الهمم، ويدرس فى الصف الأول الإعدادي بمدارس الدمج، إنه يعاني من التوحد.

وأكدت أن "ستيفن" شارك العام الماضي مع الكورال الذي غنى بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم، ويتدرب في كورال الأوبرا المصرية في تنمية مواهب ذوي القدرات الخاصة منذ 4 سنوات، حاصل على المركز الأول في الموسيقى العربية، مؤكدة أنه يتمتع بموهبة فنية كبيرة.

وعبر ستيفن عن سعادته برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجه له بالشكر على الهدية التي أعطاها له في الحفل، إذ حصل على تابلت هدية من الرئيس في العام الماضي، بينما حصل هذا العام على شنطة بها محتويات رياضية من وزارة الشباب.

وقامت الدولة من خلال بنك ناصر بتأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، وقد انطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

كما يساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسى للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُمول من صندوق "تحيا مصر"، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى حرص البنك واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم، وخاصة من ذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ولتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.