الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتشييد المدن الإدارية

«العاصمة الإدارية» توقع بروتوكول تعاون مع الوكالة الوطنية الكورية

خلال التوقيع
خلال التوقيع

قال المكتب الاعلامي لشركة العاصمة الادارية الجديدة، إنه تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية في جمهورية كوريا الجنوبية.

 

وأوضح بيان الشركة، أن المهندس خالد محمود عباس "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" وSangrae Lee رئيس الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية، قاما بالتوقيع علي مذكرة التفاهم بحضور كل من السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية في سـول، السفير Jinwook Hong  سفير جمهورية كوريا في القاهـرة، ووفد مشارك عن كل جانب وقيادات شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية.

 

وأضاف بيان الشركة قائلا: تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تهدف للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال "التخطيط العمرانى / المدن الذكية / إدارة المياه الطاقة"، من خلال تبادل المعلومات، والخبرات، والمعرفة، والتكنولوجيا وإيفاد الخبراء وبناء القدرات، والتعليم أى أنماط أخرى يقررها الجانبان بشكل مشترك.


بدء اللقاء الافتراضي بكلمة للمهندس خالد محمود عباس اشار فيها الي حجم التعاون المتنامي بين مصر وكوريا الجنوبية والعلاقات الوثيقة بين البلدين مع التاكيد على أهمية الفائدة العائدة على الطرفين من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من جانبه أكد رئيس الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية علي عمق العلاقات بين البلدين والعائد المنتظرعلي مدينة Sejong City والعاصمة الإدارية الجديدة
في النهاية توجه المهندس خالد عباس بالشكر للسفارة المصرية في سول والسفارة الكورية في القاهرة على حرصهم على التعاون لإنجاح هذا الحدث وكذلك تقديم الشكر للعاملين في الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية في جمهورية كوريا الجنوبية، مع التاكيد على أهمية البدء في أقرب وقت متاح في تفعيل كل ما جاء في مذكرة التفاهم من بنود.

العلاقات بين البلدين المهندس خالد محمود عباس الوكالة الوطنية تبادل الخبرات توقيع مذكرة تفاهم جمهورية كوريا الجنوبية شركة العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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