«جنايات المنيا» تقضي بسنة مع إيقاف التنفيذ في قضية «محامي مغاغة»

أسدلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الأربعاء، الستار على القضية رقم 2875 لسنة 2015 جنايات كلي شمال المنيا الشهيرة بمحامي مغاغة.

وقال محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حسام، قضت بالحكم سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية محامين مغاغة»، وبراءة المحامي علي حسن إبراهيم حسن، المتهم في نفس القضية، نظرًا لوجوده خارج البلاد خلال حدوث القضية.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة، أن هيئة المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع، في الجلسات التي كانت منعقدة سابقًا، وعلى إثرها تم تحديد جلسة اليوم التي نطق بالحكم فيها.

والجدير بالذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قد شكل هيئة دفاع رسمية ممثلة عن النقابة العامة للمحامين، من أعضاء المجلس، ومن شيوخ المحامين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية المتطوعين للدفاع عن محامي قضية مغاغة.

وتوجه نقيب المحامين بالشكر إلى هيئة الدفاع التي قامت بواجبها على أكمل وجه في الدفاع عن المحامين، في قضية «محامي مغاغة»، وإلى الزملاء المحامين الذين شاركوا بالحضور خلال جلسات القضية.

وأثنى نقيب المحامين على الدور البارز لقضاء مصر الشامخ في حرصه الدائم على تحقيق العدالة، متوجهًا بالشكر للقضاة على تفهمهم قضية المحامين واستماعهم لهيئة الدفاع.

وترجع أحداث القضية لشهر مايو لعام 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، عندما وجهت النيابة العامة للمحامين الاتهام بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابًا ووقفة احتجاجية.