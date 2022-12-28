فى الظهور الأول لطلعت يوسف.. التعادل السلبى يحسم مواجهة إنبى والداخلية

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة إنبي والداخلية، التي أقيمت اليوم، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة متوسطة للغاية، ولم يستطع أي فريق فرض سيطرته على الآخر، إلا بعض الفرص التي أتحيت على فترات لكلا الفريقين.

وكاد محمد نجيب، مدافع الداخلية يحرز هدف المباراة الوحيد، بعد تصويبة قوية تصدى لها عبدالعزيز البلعوطي، حارس إنبي بنجاح، وذلك في الدقيقة الـ71من عمر اللقاء.

وكان إنبي، بدا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة– محمد حامد– أحمد كالوشا.

خط الوسط: مصطفى دويدار– أحمد يوسف- عبدالرحمن عماد– مؤمن راضي– أحمد عيد.

خط الهجوم: رفيق كابو– أحمد أمين "قفة".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن سمير ومروان صحراوي، ومحمد إسماعيل وأحمد العجوز، وجرجس مجدي وإيريك تراوري، وكريم الطيب ومحمد عبدالعاطي، وزياد كمال.

أما تشكيل الداخلية، كان الآتي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي- محمد نجيب– أحمد الأمور- مؤمن عاطف.

خط الوسط: كليتشي شيميزن– عبدالعزيز السيد– محمود طلعت.

خط الهجوم: وليد مصطفى– رشيد أحمد– سمير فكري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

هشام أبو خليل ومصطفى فوزي، وحسين رجب وكريستوفر جون، وفانوم ألفريد وأحمد طارق سليمان، ومحمود شديد قناوي ومحمد خليفة نصير، وعيسى عبدالله.

وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده 7 نقاط في المركز الخامس عشر، أما الداخلية أصبح لديها 8 نقاط، في المركز الرابع عشر.

وكنت مباراة اليوم، بمثابة الظهور الرسمي الأول لطلعت يوسف، على رأس القيادة الفنية لزعيم الكرة البترولية خلفا لأحمد عبدالمنعم “كشري”.

ويأتي قرر نادي إنبي بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق على يد نجم الأهلي الأسبق، على مدار المباريات الماضية.