مباحثات روسية سعودية لبحث التعاون المشترك وتطورات الأزمة الأوكرانية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية السعودية، اتصالاً هاتفيًا الأربعاء، من نظيره الروسي سيرجي لافروف، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “ واس”.

وبحث المسئولان خلال الاتصال، سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.

وأكّد الوزيران على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا.

روسيا ترد على خطة السلام الأوكرانية وتحدد شروطها لإنهاء الحرب

وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، رفضه خطة سلام مؤلفة من عشر نقاط وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلًا إن مقترحات إنهاء الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار ما أسماها "حقائق اليوم" فيما يتعلق بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إليها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام في أوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلق بالأراضي الروسية مع انضمام أربع مناطق إلى روسيا والخطط التي لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن تكون سلمية".

وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية في سبتمبر بعد استفتاءات إدانتها أوكرانيا والدول الغربية.

ولا تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على أي من المناطق الأربع.