البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون «مصر الجديدة للإسكان»

قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، باغلاق جلسة يوم 11 يناير المقبل.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تقرر توزيع كوبون مصر الجديدة للإسكان رقم (28) بواقع 0,2222236318 جنيه للسهم الواحد، تصرف على ثلاثة أقساط، القسط الأول قيمته 0,05 جنيه ويتم صرفه اعتبارًا من 16 يناير 2023، والقسط الثاني قيمته 0.10 جنيه للسهم ويتم صرفه اعتبارًا من 22 يونيو 2023.

فيما تقرر صرف القسط الثالث وقيمته 0,0722236318 جنيه للسهم اعتبارًا من 30 يونيو 2024.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت أرباحاً بلغت 638.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 180.15 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 1.81 مليار جنيه جنيه، مقابل إيرادات بلغت 641.47 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021.

ظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2022، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 18.3 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 19.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022، مقابل أرباح بلغت 16.25 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 297.45 مليون جنيه، مقابل 294.35 مليون جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وسجلت مصر الجديدة صافي ربح بلغ 16.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 84.57 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الفترة إلى 233.91 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 88.65 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.