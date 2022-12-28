موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «العيلة دي» على شاشة «DMC»

تعرض شبكة قنوات DMC الليلة، الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل "العيلة دى" للنجمة وفاء عامر وذلك فى الثامنة من مساء اليوم السبت، على قناة DMC العامة وDMC دراما، وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرا، كما تعرض أيضاً على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء، كما تعرض الحلقة أيضاً بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

وتصدر مسلسل «العيلة دي» الذي يعرض حاليًا عبر قناة «DMC» وعبر المنصة الرقمية «واتش إت» قائمة الأعلى مشاهدة على منصة «watch it» الرقمية.

قصة مسلسل العيلة دى

وتدورأحداث المسلسل فى إطار اجتماعى لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

ابطال مسلسل العيلة دى

مسلسل "العيلة دى" بطولة وفاء عامر، ومحمد ثروت، وإسلام إبراهيم، وإنعام سالوسة، وإسماعيل فرغلى، ويوسف عثمان، وسلوي عثمان، وريهام الشنوانى، ومؤمن هشام، و ضياء الميرغني، وسلوى عثمان، وعلا رامى، ومحمد أبوداود، وهايدى رفعت، وياسمين سمير، ومها سلامة، وعمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب.

العمل من فكرة يسري الفخراني، وتأليف أماني التونسي، وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت و إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.