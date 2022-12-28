برلمانى: الرئيس السيسى قدم العديد من الإنجازات لذوى الهمم

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يثبت للعالم أجمع أنه رئيس بدرجة أب وإنسان لكل المصريين، موضحًا أن حرص الرئيس السيسي على حضور جميع فعاليات «قادرون باختلاف» يؤكد اهتمامه بكل فئات المجتمع ومحاولته الجادة بإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف قريطم، خلال تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، أن حضور الرئيس السيسي ومشاركته بفعاليات «قادرون باختلاف» النسخة الرابعة يوضح أن الدولة تعتبر ذوي الهمم شريكًا أساسيًا ولهم دور يقدمونه للمجتمع بكل القطاعات، على خلاف ما كان يحدث قبل ذلك من تهميش متعمد.

وأفاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن بكاء الرئيس وتأثره بحديث أحد الأشخاص ذوي الهمم يشير إلي أن الرئيس السيسي، سيبذل أقصى ما في جهده كي يقدم لهم أفضل الوسائل في كل المجالات، كي يستطيعوا أن يحيوا حياة كريمة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بقيام صندوق قناة السويس وكذلك صندوق الصحة وصندوق الشهداء والمصابين بتخصيص كل منها 100 مليون جنيه، وتخصيص صندوق الإسكان 200 مليون، وتخصيص صندوق القوات المسلحة 500 مليون، لصالح صندوق دعم ذوي الهمم.

وأشار قريطم إلى عدد من الإنجازات التي قدمها الرئيس السيسي إلى ذوي الهمم، على سبيل المثال أنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، تم إنشاء 30 فصلًا جديدًا بمدارس ذوي الإعاقة، مع إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، مع تدريب المعلمين، وإعلان وزارة القوى العاملة عن توفير 3622 فرصة عمل، عبر نشر وظائفها الشهرية التي يتم إعلانها عبر موقع الوزارة الإلكتروني، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة".

وأفاد بأنه من أبرز ما قدمته الدولة لهم متمثل في التعديلات الأخيرة التي وصلت عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة بها إلى الحبس 5 سنوات.