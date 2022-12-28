الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بطل الفروسية من «قادرون باختلاف»: حققت حلمي.. والرئيس السيسي قال لي فخور بك

محمود سامح
محمود سامح

"قادرون باختلاف" هي احتفالية مميزة، تنظم كل عام بتوجيه وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، الذي باتوا يجدون مساحة أكبر للتعبير عمّا يدور بداخلهم، والكشف عن أمنياتهم.

من بين آلاف الحكايات روى محمود سامح، بطل الفروسية، حكايته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف"، اليوم الأربعاء.

وخاض محمود  سامح، بطل الفروسية بقدم واحد، معركة كبيرة مع سرطان العظام، الذي أصيب به منذ عامه الخامس، وأجرى العديد من العلميات، التي وصل عددها نحو 50 عملية، حتى قرر الأطباء ضرورة بتر القدم، عندما كان عمره 11 عامًا، إلا أن إصراره وحبه للفروسية جعله يتميز عن غيره، ويصبح بطلًا بها ويروي حكايته للرئيس عبد الفتاح السيسي –حسبما روى لـ"الدستور".

وأكمل محمود  سامح، بطل الفروسية بقدم واحد: "أنا اتبلغت بالحضور في فعالية  "قادرون بإختلاف"، قبل ثلاثة أيام وأقضي ساعات طويلة بالتمرين والترتيب للاحتفال إلا أنني على يقين تام أن الله يعوض التعب و كلل كل هذا بنجاح العرض أمام الرئيس وحقق أمنيتي التي حلمت بها كثيرًا، وتمنيت تحقيقها، وأدرك جيدًا أن وراء كل مجهود نجاح لا بد من تحقيقه".

وأضاف محمود  سامح، بطل الفروسية بقدم واحد: "أول مرة يكون فيه عرض لبطولة لفروسية في حفل قادرون باختلاف، وحقيقي مسبوط من سعي ونجاحي، وحلم حياتي تحقق بهذا العرض ورؤيتي للرئيس، والرئيس قالي برافو عليك أنا فخور بيك، ومطلبتش حاجة منه كان كفاية عليا أشوفه ويعرف قصتي".

السيسي يوجه الحكومة بدمج ذوي الهمم في المشروعات القومية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة باتخاذ ما يلزم لدمج ذوي الهمم في المشروعات القومية، وكلف الرئيس خلال كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف"، وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار كارت الخدمات المتكامل لذوي الهمم.

وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بدعم قطاع البطولات الرياضية واكتشاف ذوي الهمم.

- وزارة الإسكان بتحديد نسبة لذوي الهمم في المشروعات المطروحة في المدن الجديدة.

- تكليف وزارة الصحة لإتاحة الخدمات الصحية لذوي الهمم.

- وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب من ذوي الهمم.

- وزارة النقل بتوفير كود الإتاحة في وسائل النقل الحديثة لذوي الهمم.

قادرون باختلاف عبد الفتاح السيسي محمود سامح بطل الفروسية الفروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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